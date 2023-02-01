Batman’ın Sason ilçesinde yaşları 8 ila 18 arasında değişen ve cam kemik hastalığı yüzünden yaşam mücadelesi veren, rahat harekat edemedikleri için ancak kaykay üzerinde hareket edebilen 5 kız kardeşe kaykay müjdesi İstanbul’da lise öğrencisi olan 15 yaşındaki İpek’ten geldi.

Batman’ın Sason ilçesinde yaşları 8 ila 18 arasında değişen ve cam kemik hastalığı yüzünden yaşam mücadelesi veren, rahat harekat edemedikleri için ancak kaykay üzerinde hareket edebilen 5 kız kardeşe kaykay müjdesi İstanbul’da lise öğrencisi olan 15 yaşındaki İpek’ten geldi.

Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt’un kendi sosyal hesabında paylaştığı cam kemik hastası kardeşleri görmesiyle yardımcı olmak için harekata geçen İstanbul’da yaşayan lise öğrencisi 15 yaşındaki İpek Varol, kendi beceri ve yeteneği sayesinde giydirdiği kaykayları cam kemik hastası 5 kardeşe göndererek el, ayak oldu. İpek’in Sason ilçesine gönderdiği kaykaylar, Veysi Bozkurt, tarafından cam kemik hastası 5 kardeşe teslim edildi.

2 yıl önce eğitimleri için kaymakamlık desteğiyle köyden ilçe merkezine yerleştirdikleri 5 kardeşe 5 öğretmen vererek eğitimlerini sürdürdüklerini belirten Bozkurt, karne gününde paylaştığı kardeşleri gören İpek Varol’un kaykay yardımında bulunmak istediğini söyledi.

Bundan iki yıl önce köyde yaşayın cam kemik hastası kardeşleri kaymakamlık desteğiyle ilçe merkezine getirerek kaloriferli bir eve yerleştirdiklerini aktaran Bozkurt, "Evlerine gönderdiğimiz 5 öğretmenimiz eğitimlerini veriyor. Yarıyıl tatili için evlerine konuk olarak karnelerini verdik. Bu durumu kendi sosyal hesabımız üzerinden paylaşınca İstanbul Bakırköy’de yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi İpek Varol, bunları görüp kaykay yapmak istediğini bizlere iletti. Yaptığı kaykayları bizlere gönderdi. Bizde bu gün getirip evlerinde teslim ettik. Evde kaykay olmayınca harekat etme imkanları olmuyor. Bundan dolayı da çok mutlu oldular. Bizde çok mutlu olduk. İpek kızımıza ve ailesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Gönderilen kaykaylar üzerinde evde dolaşan kardeşler, İpek Varol’la görüntülü görüşme yaparak teşekkür etti.

Teslim aldıkları kaykayları çok beğendiğini belirten Kardeşlerden, Tülay, Zehra ve Semra kaykayın çok rahat olduğunu söyleyerek İpek Varol’a teşekkür etti.

Çocuklarının hastalığı yüzünden zorlu bir yaşam mücadelesi veren ailenin çocukları, Songül (13), Zehra (11), Tülay (15), Nurcan (8) ve Sema Yaşar (18) doğuştan yakalandıkları cam kemik hastalığı (osteogenezis imperfekta) nedeniyle yaşıtları gibi oynayamıyor, dışarı çıkamıyor ve yatağa bağımlı yaşıyor.