İstiklal Caddesi’nde meydana gelen hain terör saldırısı, Adıyaman’daki gazeteciler tarafından kınandı.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen hain terör saldırısı, Adıyaman’daki gazeteciler tarafından kınandı.

Terör sevicilerinin böylesi provokatif saldırılarla ülkemizi asla bölemeyeceğinin altını çizen Kahta Gazeteciler ve Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, devletimizin, seçim öncesi gerçekleşen bu tür provokatif saldırıların arkasındaki kirli ellere de asla izin vermeyeceğini söyledi.

6 kişinin vefat ettiği ve 81 vatandaşımızın da yaralandığı terör saldırısı nedeniyle kınama mesajı yayınlayan Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, “Ülkemizin birliğini hedef alan İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısında yaralanan ve hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına da sabır diliyorum. Ailelerinin, dostlarının ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Unutulmamalıdır ki, terör sevicileri böylesi provokatif saldırılarla ülkemizi asla bölemeyecektir. Devletimiz, seçim öncesi gerçekleşen bu tür provokatif saldırıların arkasındaki kirli ellere de asla izin vermeyecektir" dedi.