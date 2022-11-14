Dünya Boks Birliği (WBA) şampiyonu Mahmoud Charr, dün İstanbul Taksim’de yaşanan saldırının kendisini çok üzdüğünü söylerken, “Tüm kalbim ve dualarımla Türkiye’nin yanındayım. Türkiye için gerekirse ölmeye dahi hazırım” dedi.

Dünya Boks Birliği (WBA) şampiyonu Mahmoud Charr, dün İstanbul Taksim’de yaşanan saldırının kendisini çok üzdüğünü söylerken, “Tüm kalbim ve dualarımla Türkiye’nin yanındayım. Türkiye için gerekirse ölmeye dahi hazırım” dedi.

Muhammed Ali’nin 13 ve Mike Tyson’un 11 kez taşıdığı WBA dünya şampiyonluk kemerini kazanmış olan Suriye asıllı Müslüman boksör Mahmoud Charr, İstanbul’daki terör saldırısından çok büyük üzüntü duyduğunu belirterek bir açıklama yaptı. Hain terör saldırısının kendisini çok derinden üzdüğünü vurgulayan Mahmoud Charr, “Benim güzel şehrim İstanbul ve yiğit Türk kardeşlerim, bu hain saldırı beni çok derinden üzdü. İstanbul’daki o hain patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tüm kalbim ve gücümle Türkiye ve Türk halkının destekçisiyim. Tüm kalbim ve dualarımla sizlerle birlikteyim. Allahtan tüm küffara ve kötülere karşı bizlere zafer ihsan etmesini ve bizleri birleştirmesini diliyorum. Bizi aşağıda görmek isteyen tüm kötü insanlara karşı el ele verip birlikte güçlü ve muktedir olduğumuzu göstermeliyiz. Yüce Allah bizleri daha çok yakınlaştırsın, iyi ve kötü günlerde birbirimize destek olmayı nasip etsin. Türkiye’yi çok seviyorum ve Türkiye için gerekirse ölmeye dahi hazırım” sözlerini kullandı.