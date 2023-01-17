Simit fiyatlarında karmaşa yaşanıyor. Henüz zam yapılmamasına rağmen bazı bölgelerde simit 7,5 liradan satılıyor. Bazı sokak simitçileri 5 liraya satmaya devam ettiklerini söyledi. Yenilenmesi beklenen fiyat tarifesinde 100 gram simidin 7,5 lira olmasını bekleniyor.

Simit fiyatlarında karmaşa yaşanıyor. Henüz zam yapılmamasına rağmen bazı bölgelerde simit 7,5 liradan satılıyor. Bazı sokak simitçileri 5 liraya satmaya devam ettiklerini söyledi. Yenilenmesi beklenen fiyat tarifesinde 100 gram simidin 7,5 lira olmasını bekleniyor.

İstanbul’daki simit fiyatlarına henüz zam yapılmadı. 5 liraya satılan simitler bazı bölgelerde 7,5 liraya satılmaya başlandı. Taksim’deki sokak simitçileri 5 liraya satmaya devam ettiklerini söyleyerek, fiyatların 7,5 liraya çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Simitçi Ramazan Deniz, “Şu anda simitlerimiz 5 lira. Bazı yerlerde 6 ila 7,5 lira arasında satılıyor. Odaya bağlı olduğumuz için, biz hala 5 liraya satıyoruz. Bazı fırınlarda 9,75 liraya da satanlar oluyor. Biz Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı olduğumuz için 5 liraya satmaya devam ediyoruz. Odadan yeni tarife listesini bekliyoruz. Genel olarak Taksim bölgesi sokak simitçilerinde 5 liradan satılıyor. Simit fiyatlarının her yerde 7,5 lira olmasını bekliyoruz. Simitler 100 gram olarak satılıyor” ifadelerini kullandı.