İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yaralanan Kütahya’nın Hisarcık ilçesi nüfusuna kayıtlı Sadettin Çevik, patlama anını anlatarak, "O an şoka girdim ve kendimi bir iş yerine attım” dedi.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yaralanan Kütahya’nın Hisarcık ilçesi nüfusuna kayıtlı Sadettin Çevik, patlama anını anlatarak, "O an şoka girdim ve kendimi bir iş yerine attım” dedi.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yaralanan ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Hisarcıklı 59 yaşındaki Sadettin Çevik, saldırı anını anlattı.

İki aydan beri İstanbul Kayaşehir’deki bir inşaatta çalıştığını söyleyen Sadettin Çevik, ”Pazar günü Taksim’e arkadaşlarla gezmeye gitmiştim. Arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra saat 17.00 sıralarında yaklaşık 20 metre arkamda büyük bir patlama oldu. Her yer cam ve çerçeve kırıklarıyla doluydu. O an şok geçirdim ve kendimi bir iş yerine attım. Daha sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavi altına alındım. Doktor, patlamanın şiddetiyle sağ kulak zarımda zedelenme olduğunu ve zamanla geçeceğini söyledi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, hastanede beni ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini iletti. Bana nereli olduğumu sordu. Kendisinden Allah razı olsun. Patlamada ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Verilmiş sadakamız varmış” diye konuştu.