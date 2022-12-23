İstanbul’da meyve ve sebze bollaştı. Bollaşan ürünlerin fiyatları geçen haftaya göre geriledi. Semt pazarlarında ürünlerin tezgahlarda bol olduğu dikkat çekti. Vatandaşlar fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

İstanbul’da meyve ve sebze bollaştı. Bollaşan ürünlerin fiyatları geçen haftaya göre geriledi. Semt pazarlarında ürünlerin tezgahlarda bol olduğu dikkat çekti. Vatandaşlar fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

İstanbul’da meyve ve sebze ürünlerinde bolluk yaşanıyor. Antalya, Adana, Çanakkale, Mersin gibi illerden gelen mahsuller İstanbul’daki meyve ve sebze hallerini doldurdu. Buradan semt pazarlarına giden ürünler vatandaşlarla buluşuyor. Ürünlerin bollaşmasıyla fiyatlarda gerileme yaşandı.

Hal esnafı ürünlerin bol geldiğini belirterek, fiyatların gerilediğini söyledi. Semt pazarlarında ise ürünlerin bol olduğu dikkat çekti. Özellikle domates, portakal, patlıcan, mandalina gibi ürünler tezgahları doldurdu. Semt pazarı esnafı ise ürünlerin bol olduğunu, vatandaşların da pazarlardan taze meyve ve sebze aldığını aktardı. Vatandaşlar ise meyve ve sebze fiyatlarının geçen haftaya göre düştüğünü söyledi.

Semt pazarında fiyatlar

İstanbul Bahçelievler’deki semt pazarında geçen hafta 20 liraya satılan mandalina 12 liraya kadar geriledi. Elma 25 liradan 17 liraya düşerken, portakal da 20 liradan 15 liraya geriledi. Domates ise 15-20 liradan satılıyor.

Semt pazarı esnafı Fatih Topçil, “Bazı bölgelerde meyveler yetişti ve buna bağlı olarak fiyatlarda gerileme oldu. Birkaç hafta önce fiyatlar biraz daha yüksekti. Geçen hafta mandalina 20 liraya yakındı ancak bollaşınca şu anda 12 liraya satılıyor. Pazarda genel olarak taze ürünler satılır. Geçen hafta elma 20-25 liraydı, 17 liraya kadar düştü. Cennet hurması 25 liradan satılıyor. Geçen hafta 20 lira olan portakal 15 liraya geriledi. Muz 25 liraydı, 20 liraya geriledi. Domates de 15-20 liraya satılıyor” dedi.

Hal esnafı Abdullah Dalcı, meyve ve sebzede hiçbir sıkıntının olmadığını belirterek, “Meyve ve sebzelerimiz bol şu anda. Ürün açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Ürünlerimiz Antalya, Mersin, Adana, Çanakkale gibi şehirlerden geliyor. Şu anda sebze ürünlerimiz bol geliyor. Domates, portakal, mandalina, patlıcan, biber gibi ürünler bollaştı. Patlıcan ile sivri biber 12-13 liradan satılıyor. Mandalina 13-14 lira, portakal 12 lira, elma 13 lira, domates 10 liradan satılıyor. Bu sene ürünlerimiz bol” dedi.

Meyve ve sebze ürünlerinde herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen hal esnafı Ertan Bozdemir, “Meyve ve sebze fiyatları geriledi, ürünler bollaştı. Hava şartları da ürünleri etkiliyor. Şu anda havalar güzel. Halde domates 10 liradan satılıyor. Patates ve soğan ise 8-9 liradan satılıyor.