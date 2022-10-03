Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenledikleri “Konya Günleri”nde on binlerce misafiri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 4 gün boyunca Konya’nın tüm güzelliklerinin tanıtılması için dolu dolu geçen etkinliğe katılan ve destek olan herkese teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenledikleri “Konya Günleri”nde on binlerce misafiri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 4 gün boyunca Konya’nın tüm güzelliklerinin tanıtılması için dolu dolu geçen etkinliğe katılan ve destek olan herkese teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin kendine özgü kültür, sanat ve özel tatlarının tanıtılması amacıyla düzenlediği İstanbul Konya Günleri dolu dolu geçti. Atatürk Havalimanı’ndaki İstanbul Konya Günleri’nin açılışı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve çok sayıda davetlinin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul’da 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenledikleri etkinlik çerçevesinde özellikle İstanbul’daki Konyalılarla kucaklaşarak hasret giderdiklerini söyledi. Konya Günleri’nde on binlerce misafiri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Altay, “4 gün süren etkinliğimiz büyük bir coşkuya sahne oldu. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, üniversitelerimiz ve tüm katılımcılarımızla birlikte şehrimizin kültürel zenginliklerini, tarihi dokusunu ve yöresel yemeklerini katılımcılarla buluşturduk. Birçok Konyalı markamız açtığı stantlarda ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunma fırsatı buldu. Valiliğimiz, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla oluşturduğumuz bu birlik ve beraberlik daim olsun inşallah. Konya’nın tüm güzelliklerinin tanıtılması adına dolu dolu geçen etkinliğe katılan, katkı sağlayan, destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.

“Konya Günleri”nde kurdukları stantlarla yerlerini alan Konyalı esnafın da adeta yüzü güldü. Etkinlik alanını ziyaret eden misafirler, şehrin kendine ait kültürünün, sanatının ve mutfak lezzetlerinin tanıtıldığı birbirinden renkli stantlarda alışveriş yaparak ekonomiye katkı sağlamış oldu. İstanbul’da yaşayan ve çevre illerden gelerek Konya Günleri’nde buluşan Konyalılar, şehir hasretini giderdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.