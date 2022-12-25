Eskişehir Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ‘kış üşütür, iyilik ısıtır’ kampanyası çerçevesinde Han ilçesindeki öğrencilere kışlık mont ve ayakkabı desteği verdi.

Eskişehir Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ‘kış üşütür, iyilik ısıtır’ kampanyası çerçevesinde Han ilçesindeki öğrencilere kışlık mont ve ayakkabı desteği verdi.

İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Eskişehir Kültür ve Yardımlaşma Derneği, gerçekleştirdikleri sosyal etkinlikler çerçevesinde Eskişehir’in Han ilçesindeki öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette, dernek tarafından düzenlenen ‘kış üşütür, iyilik ısıtır’ kampanyası çerçevesinde öğrencilere kışlık mont ve ayakkabı hediye edildi. Dernek Başkanı Orhan Aktepe, çalışmalara ara vermeden devam edileceğini kaydetti.

Kitap kampanyasının ardından mont ve bot kampanyasıyla, ihtiyaç sahibi olan ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin yanında olan dernek yöneticilerine ve üyelerine teşekkür eden Han Milli Eğitim Müdürü Erdal Mete, “Hemşehrilerimizin doğdukları yerleri unutmamaları ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza destek olmalarına gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ise, “Birlik ve beraberliğin olduğu yerde kalıcı başarılar oluyor. İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizin katkıları unutulmaz” dedi.