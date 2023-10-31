İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirilen ’Elazığ Günleri’ etkinliğine Fırat Üniversitesi de katılım sağladı. Binlerce ziyaretçisini ağırlayan Fırat Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü.

Elazığ Dernekler Federasyonu tarafından 26-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirilen ’Elazığ Günleri’ etkinliğine adete Fırat Üniversitesinin standı damga vurdu. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ın da katılım sağladı “Elazığ Günleri” etkinliğinde üniversitenin standı İstanbul Valisi Davut Gül, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Semih Işıkver, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan başta olmak üzere çok sayıda misafirini ağırladı. Eski mezunların da büyük bir heyecanla ziyaret ettiği Fırat Üniversitesinin standında üniversitenin bazı TEKNOFEST ödülleri tanıtıldı. Uluslararası bir üniversite olan Fırat Üniversitesi’nin standında görevliler arasında yabancı uyruklu öğrencinin de olması ve Elazığ’ın yöresel kıyafetlerini giymesi büyük ilgi çekti. Binlerce vatandaş yabancı uyruklu öğrenciyle fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında paylaştı.

Öte yandan Fırat Üniversitesi görevlileri tarafından dört gün boyunca katılımcılara Üniversitenin tanıtım ve başarı broşürlerini içeren hediyeler dağıtıldı.