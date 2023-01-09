Kaza sonucu sürücü Özdağ hava yastıklarının açılması sonucu yara almadan kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından sürücünün otomobili, çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

Gasp edildiğini söyledi, polise olay yerini bile gösteremedi

Gasp edildiğini söyledi, polise olay yerini bile gösteremedi

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde geçtiğimiz ay meydana gelen kazada, cadde üzerinde 34 RH 4453 plakalı lüks otomobille seyreden Sultan Hamit Özdağ (25), virajı dönmek istedi. Süratli bir şekilde girdiği virajda kontrol kaybeden sürücü, aracıyla birlikte refüje çıkarak yön levhasını devirdi. Araç ardından karşı istikamete geçerek durabildi.

Kağıthane’de virajı alamayan sürücünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, refüjdeki yön levhasını devirerek karşı istikamete uçtu. Kaza anı kameralara yansırken, ölümden dönen sürücünün burnu bile kanamadı.

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