İçişleri Bakanlığı tarafından yunus polislerinin kullanımı için temin edilen 180 yeni motosiklet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle teslim edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konuşmasında, “2017 yılından itibaren her yıl ortalama 200 motosikleti sadece asayiş birimlerimizin emrine veriyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yunus polislerinin kullanımı için temin edilen 180 yeni motosiklet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle teslim edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konuşmasında, “2017 yılından itibaren her yıl ortalama 200 motosikleti sadece asayiş birimlerimizin emrine veriyoruz” dedi.

Yunus polislerin kullanacağı 180 yeni motosikletin teslim töreni, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Şube Müdürleri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan teslim töreninde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konuşma gerçekleştirdi.

Sözlerine Mersin’de yaşanan hain saldırı ile ilgili başlayan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konuşmasında, “Dün gece gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen kardeşlerimize ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bildiğiniz gibi esasen sayın bakanımız Süleyman Soylu beyefendi katılacaktı. Dün geceki olayı duyar duymaz Emniyet Genel Müdürümüz ile birlikte Mersin’e gittiler. O sebeple aramızda değiller” dedi.

“Her yıl ortalama 200 motosikleti sadece asayiş birimlerimizin emrine veriyoruz”

Bugün 180 tane motosikletin motosikletin hizmete girdiğini söyleyen Çataklı, “İstanbul halkımızın güvenlik ve asayişi hizmetine giriyor. 2017 yılından itibaren her yıl ortalama 200 motosikleti sadece asayiş birimlerimizin emrine veriyoruz. 2016 yılında asayiş birimlerimizde bin 159 motosikletimiz vardı. Şu an bin 932 motosikletimiz var. Tabi bu hesabın içinde eskiden görev yapamaz hale gelenler yenilenenler de var. Yani motosiklet filomuzu hem sayıca arttırıyoruz hem de yeniliyoruz. 2017’de motosikletli yunus timlerimiz 61 ilde hizmet veriyordu. Bu sayıyı artık ve 2022 yılı itibariyle 76 ile çıkardık. Halen 4 bin 416 personel ve bin 912 motosikletle arkadaşlarımız bu hizmet veriyor. Lütfen bu sayıları, bu büyüklükleri bir maliyet gözüyle de analiz edin. Burada görev yapan personelin burada harcanan yakıt ve diğer giderlerin burada verilen emeği lütfen herkes kafasında bir canlandırsın. Eksiğimiz, aksağımız yok mu? Elbette var. Ama orada büyük bir gayret, büyük bir çaba olduğunu da herkesin takdir etmesi gerekir. Yeri geldiğinde şehitler verirken birilerinin sürekli bu teşkilata bütün bunlara rağmen nifak sokmaya çalışmaya çalışması, sürekli arkadaşlarımızın moralini bozma çalışması kabul edilebilir değil” dedi.

“Sorunu kaynağında yok etmesi stratejisini diğer güvenlik alanlarına da yaydık”

Bakan Yardımcısı Çataklı konuşmasının devamında, “Özellikle 15 Temmuz sonrasında Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesiyle terörle mücadelede yeni geçtiğimiz sorunu kaynağında yok etmesi stratejisini diğer güvenlik alanlarına da yaydık. Göçü de kaynağında kurutmaya çalışıyoruz. Uyuşturucuyu da ülkeye gelmeden yakalamak için uluslararası sularda bile operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Öte yandan şehirlerimizde asayiş anlamında pek çok tedbir aldık. 30 bin bekçiyi göreve başlattık ve ifade etmek isterim ki bir reform niteliğinde sonuçlar elde ettik. Hem bahsettiğim motosiklet alımlarıyla, hem helikopterden dron, hem KGYS ile ‘Gamer’ gibi sistemlerle kolluk birimlerimizin ulaşılabilirliğini ve suç takibi kapasitesini arttırdık” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’da hırsızlık suçlarında 55,5 oranında azalış görüyoruz”

İçişleri Bakanlığı’nın verilerinden söz eden Çataklı, “Emniyet ve jandarmamız arasında parmak izinden diğer verilere kadar pek çok entegrasyon adımıyla sahadaki etkinlik ve verimliliğimiz arttı. Attığımız her adımdan da olumlu sonuçlar aldık. İçişleri Bakanlığımızın bir veri merkezi var. Oradan aldığım rakamları da ifade etmek isterim. İstanbul, Türkiye nüfusunun yüzde 18,7’sini barındırıyor. Ancak asayiş olaylarının yüzde 14’ü bu ilimizde gerçekleşiyor. Nüfusa oranladığımızda daha az. Tüm hırsızlık suçları Türkiye genelinde 2017-2021 yılları arasında yüzde 31,5 azalmış. İstanbul’a baktığımızda yüzde 55,5 oranında azalış görüyoruz” dedi.