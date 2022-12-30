İstanbul güne sisle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sise eşlik eden gün doğumu mest etti. O anlar havadan görüntülendi.

İstanbul güne sisle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sise eşlik eden gün doğumu mest etti. O anlar havadan görüntülendi.

Yoğun sis İstanbul’da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sise eşlik eden gün doğumu görsel şölen oluşturdu. Güne sisle uyanan İstanbullular o anları cep telefonu ile kayda aldı. Kartpostallık anlar havadan görüntülendi.