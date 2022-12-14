İstanbul polisi yılbaşı öncesi sahte içki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. "Zincir-2" operasyonu çerçevesinde Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirilen operasyonlarda 600 litre etil alkol ile 400 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul polisi yılbaşı öncesi sahte içki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. "Zincir-2" operasyonu çerçevesinde Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirilen operasyonlarda 600 litre etil alkol ile 400 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi dün İstanbul merkezli 6 ilde kaçak alkol operasyonu düzenlenmiş, operasyonlarda toplam bin 937 litre sahte alkol ele geçirilmiş 20 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde bugün 81 ilde “Zincir-2” operasyonu düzenlendi. Bu çerçevede İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Zeytinburnu’nda tespit edilen bir adreste sahte alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 600 litre etil alkol ve damıtma kazanı; Gaziosmanpaşa’da da sahte içki imalatına dönüştürülen bir adreste yapılan aramada 400 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.