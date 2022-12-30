İstanbul’da yılbaşı öncesi alkol satan işletmelere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

İstanbul’da yılbaşı öncesi alkol satan işletmelere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Yılbaşı Tedbirleri çerçevesinde, Şişli Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan işletmelere yönelik hijyen ve TAPDK denetimi yaptı. Denetimlerde, işletme ruhsatları, satışı yapılan ürünlerin bandrolleri (TAPDK) ve iş yerinin hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Şişli Bomonti’de yapılan denetimlerde, Tarım İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler satışı yapılan ürünleri ve işletmelerin çalışma ruhsatlarını didik didik inceledi.

Denetimlerin yılbaşı gecesi de devam edeceği öğrenildi.