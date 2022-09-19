Gaziosmanpaşa’da yaşlı bir adamı dövdüğü iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, beyin kanaması geçirdiği öne sürülen şahıs hastaneye kaldırıldı. Polisin müdahale ederek dağıttığı tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa’da yaşlı bir adamı dövdüğü iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, beyin kanaması geçirdiği öne sürülen şahıs hastaneye kaldırıldı. Polisin müdahale ederek dağıttığı tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşlı bir adamı dövdü. Şahsın adamı dövdüğünü gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek yaşlı adamı kurtardı. Bu kez de şahıs ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Yaşlı adamı döven şahsa dayak

Kavganın kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar, yaşlı adamı döven şahsa saldırmaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen şahsa, bir süre yumruk ve tekme atıldı. Olay sonucunda taraflar ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu ayrılırken, kulağından kan geldiği öğrenilen şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın beyin kanaması geçirdiği iddia edilirken, olayla ilgili tarafların şikayette bulunmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.