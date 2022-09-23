Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İstanbul Yenikapı Etkinlik alanında başlayan Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri etkinliğinin açılışına katılarak İstanbul’da yaşayan Malatyalılarla bir araya geldi. Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Güder, “Battalgazi’mizin tüm güzellik ve zenginliklerini İstanbul’daki misafirlerimiz ile buluşturuyoruz. Biz hep birlikte Malatyayız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İstanbul Yenikapı Etkinlik alanında başlayan Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri etkinliğinin açılışına katılarak İstanbul’da yaşayan Malatyalılarla bir araya geldi. Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Güder, “Battalgazi’mizin tüm güzellik ve zenginliklerini İstanbul’daki misafirlerimiz ile buluşturuyoruz. Biz hep birlikte Malatyayız” dedi.

Malatya Valiliği koordinasyonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Konfederasyonu (MAKON), Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Arslantepe’den Yeditepe’ye temalı Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri’nin 5’incisi, İstanbul Yenikapı etkinlik alanında yoğun bir katılım ile başladı. 25 Eylül akşamına kadar ziyaretçilerine kapılarını açık tutacak olan Tanıtım Günlerinde, Malatya’nın tarihi ve kültürü başta olmak üzere turistik ve doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve birçok ürünü ziyaretçilere tanıtılacak.

Battalgazi Belediyesi’nin standı buluşma noktası oldu

Battalgazi Belediyesi tarafından etkinlik alanında Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan projelerin ziyarete gelen misafirlere tanıtıldığı stant ise Malatyalıların buluşma noktasına dönüştü. Yoğun ilgi gördüğü bildirilen Battalgazi Belediyesi’nin standını ziyaret eden milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri başkanları, tarih başkenti Battalgazi’de hayata geçirilen projeleri yakından inceleyerek, Başkan Güder tarafından takdire şayan projelerin hayata geçirildiğine dikkat çektikleri bildirildi. Etkinliğin açılışında İstanbul’da yaşayan Malatyalılarla bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gelen tüm misafirler ile yakından ilgilendi ve sohbet etti. Yerel ve ulusal medya kuruluşlarının canlı yayınlarına da katılan Başkan Güder, Malatya Tanıtım Günleri’nin önemine değinerek, Malatya ve Battalgazi’nin tarihi ve kültürel tüm güzelliklerini dünyanın dört bir tarafında ki Malatyalılara ve vatandaşlara anlattı.

“Biz hep birlikte Malatyayız”

Bu tür etkinliklerin birliktelik ve dayanışma ruhuna güç kattığını belirten Başkan Güder, “İstanbul Yeni Kapıda düzenlenen Malatya Tanıtım Günlerindeyiz. Malatya ile İstanbul arasında güzel bir köprü var, bu köprü gönül köprüsüdür. İstanbul’da yaşayan Malatyalılara ve tüm misafirlere selam ve muhabbet getirdik. Biz hep birlikte Malatyayız. Özellikle bu tanıtım günlerindeki amacımız, Malatya’mızı her anlamda tanınırlığını arttırmak, Türkiye’nin önde gelen illeri arasına koyabilmektir. Battalgazi Belediyesi olarak Malatya’mızın tanıtımı için standımızı açtık. Malatya ne kadar tanınır ve bilinirse var olan zenginliklerimizde o denli daha fazla ön plana çıkar. Battalgazi’de tarih yatıyor, Battalgazi’de kültür yatıyor. Burada bir yaşanmışlık var ve bu yaşanmışlığın oluşturduğu bir medeniyet var. Dolayısıyla Medeniyetin Kalbi Battalgazi diyoruz. Tarihi dip derinliği 7 bin yıllara dayanan bir geçmişe sahip Arslantepe’miz var. Bizler Battalgazi Belediyesi olarak ve yerel yönetimler olarak buradaki tarihi mekanları açığa çıkararak Dünya Kültürel mirasına dahil etmiştik ve bu tarihi değerlerimizin daha da anlam kazanmasını istiyoruz. Tarihimizin yanında Malatya’mızın gastronomi kültürü de var. Malatya olarak çok zengin bir mutfağa sahibiz. Burada bunu da öne çıkarmamız gerekiyor. Bu nedenle bu tür etkinliklere büyük önem veriyor ve çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Battalgazi’mizin tarihini, kültürünü, yaptığımız ve devam eden çalışmalarının yanında tüm güzelliklerimizi gelen misafirlerimize anlatıyor ve tanıtıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak Malatya’mızın tanıtımına ciddi katkılar sunan çok önemli yatırımlarda bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Tüm alanlarda güçlü yatırımlar yaparak ilçemizin köklü tarihini ve medeniyetini gözler önüne seriyoruz. Misafirlerimize bu yatırımlarımızı da anlatıyoruz. Misafirlerimizi Malatya’mıza, Battalgazi’mize davet ediyoruz. Malatya tanıtım günlerine katkı ve katılımlardan dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediyesi standına gelen misafirlerle yakından ilgilenen Güder, Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin yaptığı yöresel ürünlerden vatandaşlara ikram etti. Diğer stantları da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Güder, Malatyalılar başta olmak üzere birçok ilden gelen misafirlerle de sohbet etti.