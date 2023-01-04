İstanbul’da yaşayan bir iş adamının Konya’da bulunan evine iddiaya göre yanlışlıkla haciz geldi. İcra memurlarının çilingir yardımıyla girdiği evdeki eşyalara el konuldu. Yapılan inceleme sonrası icra memurunun haczedilecek adresi karıştırdığı öğrenilince iş adamı olayı yargıya taşıdı.

İstanbul’da yaşayan bir iş adamının Konya’da bulunan evine iddiaya göre yanlışlıkla haciz geldi. İcra memurlarının çilingir yardımıyla girdiği evdeki eşyalara el konuldu. Yapılan inceleme sonrası icra memurunun haczedilecek adresi karıştırdığı öğrenilince iş adamı olayı yargıya taşıdı.

İstanbul’da yaşayan, ünlü bir şirketin CEO’sunun, Konya’da bulunan evine iddiaya göre icra memurunun yanlış adres tespiti nedeniyle haciz geldi. Evde kimsenin olmaması nedeniyle kapı çilingir yardımıyla açıldı. Eşyaların haczedilmesi gereken adresi karıştıran görevli, polis ekipleri eşliğinde eve girerek tüm eşyaları haczetti. Dairesinin boşaltıldığını öğrenen iş adamı, konuya ilişkin şikayetçi olurken yanlış evin haczedildiğinin ortaya çıkmasıyla eşyalar iade edildi.

“Burada bir detay araştırılmasına girilmiyor”

Konuya ilişkin konuşan iş adamının avukatı Ali Alp, “Benim müvekkilim hatırı sayılır bir şirketin CEO’su. Bir gün Konya’daki evinin boşaltıldığına dair bir telefon alıyor. Biz de konu üzerine Konya’ya gittik. İcra memuresi hanımefendinin kanuna aykırı bir şekilde evde haciz işlemi tatbik ettiğini belirledik. İstanbul’daki bir alacaklı, alacağından mütevellit Konya İcra Dairesi’ne bir talimat yazısı gönderiyor. Bu talimatla, müvekkilimin de ikametinin bulunduğu site içerisindeki bir daireye haciz işlemi tatbik edilmesi için görevliler adrese geliyor. Sorun şu ki aynı sitede içerisinde 2. etap yerine 1. etaba hacze geliniyor. Yani benim müvekkilimin ikametgahına. Burada bir detay araştırılmasına girilmiyor” diye konuştu.

“Kapıyı çilingir vasıtasıyla açıyorlar”

Sözlerine devam eden Avukat Ali Alp, “Herhangi bir araştırma yapılmadan, site yöneticisinden bir bilgi almadan direkt daireye çıkarak haciz işlemini gerçekleştiriyorlar. Evde kimsenin bulunmaması nedeniyle kapıyı çilingir vasıtasıyla açıyorlar. Bütün eşyaları boşaltıyorlar. Bazı eşyalarda maddi zarar oluşmuş durumda. Bu konuyla ilgili görüşmelerimizi sağladıktan sonra olayın yanlışlığı anlaşılıyor. Eşyalar iade ediliyor. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Konuyla ilgili hukuki sürecimiz devam ediyor” dedi.