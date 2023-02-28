Kurak bir mevsim geçiren mega kent İstanbul’da yağmur yağması beklenirken, toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Bahçelievler’de araçların üzeri çamurla kaplandı. Aracının çamurla kaplandığını gören sürücü Şaban Üner, “Akşam araçlarımızı yıkadık. Sabah geldiğimizde araçların üzeri çamurdan sapsarı olmuştu. Araçların içerisinden dışarıyı göremiyorduk. Tekrar yıkamaya verdik. Yine yağınca akşam verdiğimiz para yandı” dedi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.