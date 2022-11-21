İstanbul’da yapılan uyarıların ardından yağmur ile birlikte şiddetli rüzgar da etkili olmaya başladı. Vatandaşlar Taksim ve Beyazıt’ta şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanırken, kimisinin de şemsiyeleri ters döndü.

İstanbul’da yapılan uyarıların ardından yağmur ile birlikte şiddetli rüzgar da etkili olmaya başladı. Vatandaşlar Taksim ve Beyazıt’ta şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanırken, kimisinin de şemsiyeleri ters döndü.

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından, megakent İstanbul’da şiddetli rüzgar ile birlikte yağmur da etkili olmaya başladı. Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Taksim’de yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyesi ters döndü. Beyazıt’ta ise vatandaşlar yağmurdan duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.