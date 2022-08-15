İstanbul’da haftanın ilk gününde sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Kartal’da D-100 karayolunda yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, 09.45 sıralarında yoğunluk yüzde 58 olarak ölçüldü.

İstanbul’da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 karayolunda araçlar adım adım ilerleyebiliyorken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 58’e ulaştı.

Yapılan zammı kabul etmedi, ev sahibinin çocuklarını pompalı tüfekle vurdu

Yapılan zammı kabul etmedi, ev sahibinin çocuklarını pompalı tüfekle vurdu

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.