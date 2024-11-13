İstanbul’da, mesai bitiminde yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı.

İstanbul Avrupa Yakası’nda haftanın üçüncü gününde mesai bitimiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akşam saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle trafik daha da yoğunlaştı. D-100 karayolunda Haliç Köprüsü’nden itibaren Zincirlikuyu yönüne trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların zaman zaman durduğu görüldü. İBB trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 80’nin üzerinde olduğu görüldü.