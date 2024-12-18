2024 Türkiye Baja Şampiyonası’nın 4. ve son ayağı olan Baja İstanbul, ICRYPEX ve Spor Toto katkılarıyla İstanbul Offroad Spor Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın son ayağında, 31 araç ve 62 sporcunun mücadele ederken, yağışlı havanın ağırlaştırdığı zorlu parkurda büyük çekişmeye sahne oldu.

SSV klasmanında Yağız Birinci-Uğur Tepe ekibi ilk sırada yer alırken, İsrafil Akyüz-Mert Tepe ikinciliği ve Abdullah Turgut-Arda Şenay ise üçüncülüğü elde etti.

Otomobil klasmanında ise zafer Mehmet Tüfekçioğlu-Tuvana Sayar ekibinin olurken, ikinci sırada Guiseppe Simone Agazzi-Medeni Soysal ve üçüncü sırada da Benan Engin-Bülent Gültekin ekibi yer aldı. Sınıf 2'de Tüfekçioğlu-Sayar, Sınıf 4'te Agazzi-Soysal ve Sınıf 3'te de Özgür Şenyurt-Volkan İşler birinciliklerin sahibi oldular.

Kadın pilotlarda ise İdil Tüfekçioğlu birinciliği kazanırken, İlayda Hancı ikinci ve Melis Aksöz de üçüncü sırayı elde ederken, kadın copilotlar klasmanında ise Ebru Demirbay birincilik kürsüsüne çıkan isim olurken, İrem Yağmur Simitçi podyumun ikinci basamağında yer aldı.

Sezonun son yarışı olan Baja İstanbul'un ardından SSV'de İsrafil Akyüz, otomobilde ise Mehmet Tüfekçioğlu pilotlar şampiyonu olurken, şampiyona puan durumu TOSFED Sportif Kurulu tarafından ilan edildikten sonra resmiyet kazanacak.