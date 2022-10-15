Ordu’nun her yönüyle tanıtılması amacıyla İstanbul’da düzenlenen ‘Ordu Tanıtım Günleri’nde Ulubey Belediyesi standı dolup taşıyor.

Ordu’nun her yönüyle tanıtılması amacıyla İstanbul’da düzenlenen ‘Ordu Tanıtım Günleri’nde Ulubey Belediyesi standı dolup taşıyor.

Bu yıl 11’incisi İstanbul Maltape Sahili Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen ve yüzbinlerce Orduluyu bir araya getiren Ordu Tanıtım Günleri memleket özlemi çeken Orduluların buluşma noktası oldu.

“Ordu Tanıtım Günleri”ne katılan vatandaşların etkinlik alanına girdiklerinde ilk duraklarından biri Ulubey Belediyesi standı oluyor. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, standa gelen tüm misafirlerle tek tek ilgileniyor.

Stantta vatandaşlara Ulubey Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar gösteriliyor. Ulubey Belediyesi standını ziyaret eden vatandaşlara ayrıca çeşitli hediyeler dağıtılıyor.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, “11. Ordu Tanıtım Günleri’nde kıymetli misafirlerimizi Ulubey Belediyesi standımızda ağırlamaya devam ediyoruz. 2. günde İstanbul ve çevresinde yaşayan hemşehrilerimiz ile hasret giderdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Tüm dostlarımızı Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’na davet ediyoruz” dedi.