İstanbul’da tütün kaçakçılığı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 1 tonun üzerinde nargile tütünü ve 157 kilo sigara tütünü ile birlikte yüklü miktarda benzeri mamul ele geçirildi.

İstanbul’da tütün kaçakçılığı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 1 tonun üzerinde nargile tütünü ve 157 kilo sigara tütünü ile birlikte yüklü miktarda benzeri mamul ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "5607 SKM Çerçevesinde Kaçak Tütün" suçuyla ilgili Sultangazi ilçesinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu suçlara yönelik yürütülen çalışmalarda, saha ve istihbari araştırmalarını derinleştiren polis, ilçeye bağlı 50.Yıl ve Esentepe mahallelerinde 6 ayrı bina ve depo olarak kullanılan adreste kaçak nargile tütünü ve diğer tütün mamullerinin olduğu bilgisine ulaştı.

Tespiti yapılan adreslere yönelik 10 Ekim’de operasyon gerçekleştiren ekipler, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Baskının yapıldığı depolarda gerçekleştirilen aramalarda, piyasa değeri 2 milyon 100 bin lirayı bulan 2 milyon 726 bin 800 makaron, 1 ton 60 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü, 157 kilo sigara tütünü, 251 bin nargile tütün etiketi, 182 bin karton paket, 45 bin 750 tütün paketleme poşeti, 10 binin üzerinde nargile tütün kutusu, elektronik teraziler ve bir baskül ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 4 şüpheliden ikisi hakkında adli işlemler devam ederken, 2 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.