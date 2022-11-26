İstanbul’da Türkiye-Afrika Ticaret ve Yatırım Konseyi (TATIC) tarafından “Sigortacılık Sektör Kurulu” zirvesi düzenlendi.

İstanbul’da Türkiye-Afrika Ticaret ve Yatırım Konseyi (TATIC) tarafından “Sigortacılık Sektör Kurulu” zirvesi düzenlendi.

Pandemi sonrası yeni dünya düzeninde Türkiye küresel bir aktör olarak konumunu güçlendirirken, yabancı yatırımcıların da her geçen gün daha fazla çekim merkezi haline geliyor. Jeopolitik konumu, genç ve nitelikli iş gücü, kaliteli üretim kapasitesi, tedarik ve lojistik avantajı ile öne çıkan Türkiye’ye Afrikalı yatırımcılar da büyük ilgi göstermeye başladı. Bu çerçevede İstanbul’da önemli bir etkinlik gerçekleşti. Türkiye-Afrika Ticaret ve Yatırım Konseyi (TATIC) tarafından “Sigortacılık Sektör Kurulu” zirvesi düzenlendi. Etkinlikte Nijerya’dan ve Türkiye’den sigorta sektör temsilcileri bir araya gelerek, önemli iş birliklerine imza attı.

“Büyük fırsatlar var”

Zirvenin açılışında konuşan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, “2003’te 5,4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ticaret hacmi, 2020’ye gelindiğinde 25,3 milyar dolara ulaştı. Nijerya ise Türkiye’nin Afrika kıtasındaki altıncı, Sahra Altı Afrika ülkeleri arasında ise birinci büyük ticaret ortağı konumunda. Afrika kıtasının en yoğun nüfuslu ülkesi olan Nijerya, doğal kaynakları ile de kıtanın en büyük ekonomisi. Bu toplantı gibi çalışmalar, iki ülke için yeni iş birliği fırsatları ortaya koyacaktır. Özellikle teknoloji, inşaat, ilaç, savunma, havacılık, gıda ve enerji alanlarında iş birliği fırsatlarımız var. Bu fırsatlar bireylere, kurumlara, devletlere; tasarrufların korunmasından yatırım risklerinin yönetilmesine kadar hayatın her alnında güvence sağlayan sigortacılık sektörlerimiz için de yeni iş birliği alanları sunacaktır. Türkiye-Afrika Ticaret ve Yatırım Konseyi’ne, ülkelerimiz arasında yeni fırsatları keşfetmek için organize ettiği bu etkinlik için teşekkür ediyorum” dedi.

"Kazan-kazan ilkesi ile ilerliyoruz"

TATIC Genel Başkanı Muhammed Ali Cankatar ise, “Türkiye ile Afrika kıtasındaki ülkeler arasında ticari ilişkileri geliştiren ve yatırımı teşvik eden profesyonel bir kuruluş olarak, her ay farklı bir sektörü buluşturacağız. Dünyadaki yeni fırsatları keşfetmek için yatırım zirveleri, ticaret fuarları düzenleyeceğiz. Afrika ülkelerinde TATIC ofisleri açacağız. Kıtanın en ücra noktalarına dahi ulaşacağız. İlk olarak düzenlediğimiz sigortacılık zirvesinde gerçekleşen işbirliği anlaşmaları ile kazan-kazan ilkesini hakim kılmayı başardık” şeklinde konuştu.

Geniş katılımın olduğu zirvede Nijerya Sigortacılar Birliği Başkanı Oluwarotimi Oladipupo Edu, Büyükkaya Uluslararası Sigorta Reasürans Brokerliği sahibi Alaaddin Büyükkaya, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Sarıaslan ve TATIC Başkan Yardımcısı Abiodun Odukaya da birer konuşma yaparak; iki ülke arasındaki fırsatların değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Doç. Dr. Metin Sarıaslan, “Afrika ülkelerinde Türk iş adamlarının artan enerji ve inşaat

yatırımlarında ortak sigortacılık faaliyetlerini geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Zirveye ayrıca Türkiye Sigorta Müdürü Utku Şen, Chief Oeration Officer Yöneticisi Kerim Dedeoğlu, SFS Strategic Functional System Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Ünalacak, Propline Technologies İcra Kurulu Başkanı Levent Deveci, Corbone Inovasyonlar ve Teknolojileri A.Ş. CEO’su Ercan Turfan ile çok sayıda yerli ve yabancı sigorta sektör temsilcisi katıldı.