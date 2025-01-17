İstanbul Pendik'te yaptırılan Tunalar Kızılay Anaokulu, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığının başlattığı "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında gerçekleştirilen açılış programı, Güzelyalı İmam Hatip Ortaokulu mehter takımı ve Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunu gösterisiyle başladı. Açılışta konuşan Binali Yıldırım, 2016'nın ilk yarısında proje fikrinin geliştiğini ve çok büyük bir kısmının tamamlandığını söyledi.

Yıldırım, "İlkokula başlamadan önce 'Ağaç yaşken eğilir.' misali evlatlarımızı geleceğe daha iyi hazırlayacak tedbirler alıyoruz. Eğitim artık 6 yaşında değil, 3 yaşında başlıyor. Üç beş yaşlarında verilen eğitimler o kadar önemli ki çarpan etkisi çok yüksek. Anaokullarında verim korkunç yüksek. Bu yavrularımızın öz güveni, arkadaşlık, dostluk, dayanışma anlayışı gelişiyor. Okul çağına geçtiğinde kendinden emin olarak ne yöne gideceğini, ne iş yapacağını çok iyi düşünüyor." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre okul öncesi eğitime çok önem verdiklerini, ülkeleri bir adım öne taşıyanın beşeri sermaye olduğunu dile getiren Binali Yıldırım, "Ne yazık ki ülke olarak artık nüfusumuz artmıyor. Bu, geleceğimiz için büyük bir risktir. Nüfus çok önemli. Cumhurbaşkanımızın '3 çocuk' tavsiyesi beyhude bir laf değil, bunun arkasında ülkemizin geleceğine yönelik endişelerimiz var. Bu yıl 'aile yılı, Cumhurbaşkanımız müjdeler de verdi, para işin teferruatı, bu sembolik olabilir ama o çocuklarımızın Türkiye Yüzyılı'na yapacağı katkı bunların çok ötesindedir. Eğitime yapılan yatırım toprağa yapılan yatırım gibi değil, nesiller boyu devam eder." dedi.



Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de okul öncesinin, eğitim süreçleri için önemli bir kademeyi temsil ettiğini belirtti.

Konuşmalar sonrasında anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.