İstanbul’da tramvayda 3 kadın yolcu arasında yaşanan koltuk kavgası kameralara yansıdı. Diğer yolcuların müdahale ettiği kavgada taraflar birbirlerine küfür ve hakaretlerde bulunurken, bir kadın diğer yolculara tükürdü.

Olay, bugün öğle saatlerinde T1 Kabataş-Bağcılar arasında sefer yapan tramvayda meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın tramvayda oturmak istediği sırada kızı tarafından farklı bir yere oturtulmak istendi. Başka bir yolcunun oturduğu yere annesini oturtmak isteyen kız ile diğer yolcu arasında "ters oturma" yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyürek küfürlü kavgaya dönüşmesi üzerine olaya diğer yolcular müdahale etti. Vatandaşlar kavgayı ayırmak istediği sırada kadın yolcu tartıştığı anne kıza tükürünce diğer vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kadın tramvayda bulunan diğer yolculara da küfürler savururken, kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.