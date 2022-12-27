Yeni yapılan zamlarla birlikte tam elektronik bilet ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL’ye, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL’ye, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL’ye, tam abonman ücreti 602 TL’den 777 TL’ye, öğrenci abonman ücreti 109 TL’den 140 TL’ye, sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL’ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 TL’den 8,51 TL’ye, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL’ye, sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL’ye, minibüs indi bindi ücreti 5,25 TL’den 7 TL’ye, okul servisi 0-1 kilometre ücreti 660 TL’den 792 TL’ye, personel servisi 10-17 koltuk (Minibüs) ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL’ye yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Aralık ayı olağanüstü toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda “Toplu Ulaşım Ücret Düzenleme Çalışması” konusu görüşüldü. Bu çerçevede toplu ulaşım araçlarına yüzde 29,10’luk zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca ikinci dönem geçerli olacak şekilde servis ücretlerine de yüzde 19,95’lik zam teklifi kabul edildi. Yeni servis ücretleri ikinci eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Aralık ayı olağanüstü toplantısında toplu ulaşım araçlarına yeni yıldan itibaren yüzde 29,10’luk zam teklifi kabul edildi.

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