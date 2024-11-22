Fatih Belediyesi tarafından Topkapı Kaleiçi Meydanı, İstanbul’un tarihi dokusunu koruyan bir tasarım projesiyle yeniden hayata geçirilecek. 44 bin metrekarelik yeşil ve açık alanıyla İstanbullulara sunulacak projenin çalışmalarına başlandı. Proje hakkında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "2025’in yaz aylarında İstanbul ve Fatih yıllardır kent hafızasında olmayan yeni Topkapı Meydanı’na kavuşmuş olacak" dedi.

Topkapı Kaleiçi Meydanı, İstanbul’un Bizans ve Osmanlı dönemlerinde stratejik bir kapı olarak işlev gören ve kentin giriş noktası olan tarihi bir alandı ancak günümüzde bu bölge uzun yıllardır otobüs depolama alanı olarak kullanılıyordu. 2022 yılında düzenlenen Kentsel Tasarım Yarışması ile bu alanın yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yarışmada birinci seçilen proje ile Topkapı Kaleiçi Meydanı, İstanbul’un tarihi kimliğine uygun şekilde inşa edilecek. Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın yeniden hayat bulacağı proje için çalışmalara başlandı. Kara Surları Millet Bahçesi projesi ile Topkapı Kapısı ve Yedikule Hisarı arasındaki 3.5 kilometrelik hattı kapsayan geniş bir yeşil alan sistemi oluşturacak. İstanbul Karasurları boyunca devam eden yeşil alan sadece tarihi mirası korumakla kalmayacak, aynı zamanda İstanbul halkına yeni bir kamusal alan sunacak. Bu sistemin başlangıç noktası olarak tasarlanan Topkapı Kaleiçi Meydanı hem tarihi dokuyu yansıtacak hem de modern yaşam alanlarına ev sahipliği yapacak. Öte yandan, projenin UNESCO Dünya Miras Alanı içinde yer alması bölgenin önemini daha da artırıyor.

Yeşil ve kamusal alanlar İstanbul’a kazandırılacak

Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın yeniden düzenlenmesiyle birlikte İstanbul’a toplamda 44 bin metrekarelik yeni bir açık ve yeşil alan kazandırılacak. Bu büyük alanın bir parçası olarak mevcut Topkapı Parkı da tamamen yenilenerek meydanla bütünleşecek. Proje, şehir halkına yeşil alanlarda dinlenme, yürüyüş yapma ve çeşitli sosyal etkinliklere katılma imkanı sunacak. Fatih Belediyesi’nin girişimiyle hayata geçirilen proje Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliği çerçevesinde uygulanacak. Proje alanındaki ulaşım ve altyapı düzenlemeleri İstanbul’un büyük ulaşım ağları ile entegre şekilde planlandı. Sulukule Caddesi ve Topkapı Caddesi üzerinde yapılan trafik düzenlemeleri ile bölgedeki ulaşım ağının yeniden yapılandırılması hedeflendi. İETT peron alanlarının taşınması ve otobüs duraklarının yeniden düzenlenmesi Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın kamusal açık alan olarak kullanımı açısından büyük önem taşıyor. Projenin 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bu tarihten itibaren İstanbul halkı tarihi mirasını koruyan, modern ve geniş bir yeşil alanda vakit geçirme imkanına sahip olacak. Topkapı Kaleiçi Meydanı şehrin tarihi ve kültürel değerlerini modern yaşamla buluşturan bir merkez haline gelecek.

"İstanbul yıllardır kent hafızasında olmayan tarihi bir meydana kavuşacak"

Çalışmalarına başlanan proje hakkında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih’imizin en müstesna alanlarından bir tanesi olan tarihi Topkapı Meydanı’ndayız. Yaklaşık 1995 yılından itibaren bu meydan, otobüslerin parklanma alanı olarak kullanılan bir yerdi. Dolayısıyla bu kent merkezinde bir karmaşa söz konusuydu. Yaptığımız ulusal yarışma neticesinde bir meydan projesi kazandı. Bunun uygulamasını yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaremizle birlikte ihaleyi yaptırdık. Bunu gerçekten bir müjde olarak veriyorum. Bittiğinde İstanbullular ve Fatihliler çok kısa süre sonra görecekler. İstanbul yıllardır kent hafızasında olmayan tarihi bir meydana kavuşacak. Sadece bulunduğumuz alan içerisinde 20 bin metrekarelik bir kent meydanı oluşmuş olacak. Bu alanın tamamı trafiğe kapalı olurken, trafik etrafından dönecek. Etrafındaki binalar ise Kentsel Tasarım Projesi ile beraber kent meydanında bütünleştirilecek. Yıllardır önü kapalı olan bu meydana geldiğinizde sur duvarının da önünü açmış oluyoruz. Sur duvarı da meydana çıkmış oluyor. Buradaki otobüsler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletme Müdürlüğü’ne de teşekkür ediyorum. Buradaki otobüsleri beraber çalışarak Surdışı’na aldık. Bu proje de aslında çok önemli. İnşallah çok kısa sürede yani 2025’in yaz aylarında İstanbul ve Fatih yıllardır kent hafızasında olmayan yeni Topkapı Meydanı’na kavuşmuş olacak. Çok farklı ağaçların ve etkinlik alanlarının olduğu, kültürel etkinliklerin de yapılabileceği, çevresindeki işletmelerin de burayla adapte olacağı tarihi kent merkezine kavuşacak. Proje aynı zamanda Karasurlar Millet Bahçesi ile uyumlu bir proje, birleşmiş olacak. 20 bin metre kent meydanı, bitişiğinde de 20 bin metre bir millet bahçemiz var. Toplam 40 bin metrekarelik alan bütünleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.