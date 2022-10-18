Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavileri süren 6 yaralı madencinin yakınları, Bartın’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madenciler için Kuran-ı Kerim okudu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavileri süren 6 yaralı madencinin yakınları, Bartın’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madenciler için Kuran-ı Kerim okudu.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tırdan atık malzemeler yola savruldu Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tırdan atık malzemeler yola savruldu

Bartın’da meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden 41 madenci için Kuran-ı Kerim okundu. Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada 6 yaralı İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alınmıştı. Tedavileri süren hastaların yakınları dün akşam saatlerinde patlamada hayatını kaybeden 41 madenci için Kuran-ı Kerim, Fatiha Süresi ve Yasin-i Şerif okudular. Yaralıların yakınları maden kazasında hayatını kaybeden madencilere, Allah’tan rahmet dileyerek dualar etti.