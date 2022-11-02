Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi için İstanbul’a getirilen işçilerden İbrahim Çeliktaş, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden taburcu edildi.

Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi için İstanbul’a getirilen işçilerden İbrahim Çeliktaş, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden taburcu edildi.

Bartın’ın Amasra Taşköprü İşletme Müessesine ait maden ocağında 14 Ekim günü saat 18.15 sıralarında grizu patlaması meydan geldi. Patlamada yaralanan 6 işçi Sağlık Bakanlığına ait iki ambulans uçakla tedavileri yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakım servisinde tedavi gören yaralı maden işçisi İbrahim Çeliktaş taburcu edildi.