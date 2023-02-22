İstanbul’da tedavi altına alınan 11 bin 974 depremzededen 10 bin 743’ü taburcu edildi.

İstanbul’da tedavi altına alınan 11 bin 974 depremzededen 10 bin 743’ü taburcu edildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen ve hastanelerde tedavi altına alınan hasta sayısıyla ilgili son bilgiler paylaştı. Verilen bilgilere göre saat 16.30 itibarıyla 11 bin 974 hastadan 10 bin 743’ünün taburcu olduğu bildirildi. 201 hasta yakınının da İstanbul’da misafir edildiği söylenildi.