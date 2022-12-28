İstanbul’da ulaşıma yapılan yüzde 29.10’luk zammın ardından taksiciler, Bağcılar’daki servisin önünde taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

İstanbul’da ulaşıma yapılan yüzde 29.10’luk zammın ardından taksiciler, Bağcılar’daki servisin önünde taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) dün gerçekleşen toplantısında ulaşımda yüzde 29.10’luk zam kararı alınmıştı. İstanbul’da taksicilerin kısa mesafe ücretleri yeni ulaşım zamlarıyla birlikte 40 TL oldu. Yeni ücret tarifesi ise yeni yıldan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Bağcılar’da güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi

İstanbul’da taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler de, Bağcılar’daki taksimetre servislerinin yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen taksiciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

Taksi şoförü Ali Akşahin, “Güncelleme günleri genelde yoğun oluyoruz. Güncelleme 1 Ocak itibariyle sisteme girecek ve 60 saat süresi olacak. Bu süre içerisinde 10 bin araç güncellenecek” dedi.

Taksimetresini güncellemeye gelen İsmail Emekçi, “Güncellemenin olmasına sevindik. Zamdan da memnunuz. İndi bindilerin 40 TL olması da güzel. Maliyetin yüksek taksimetrenin aşağıda kalması düşündürüyordu. Ben İstanbul için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sıranın olmadığını görünce erkenden geldim” şeklinde konuştu.