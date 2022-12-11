Fatih Asayiş Büro Amirliği polisleri, hırsızlık, gasp ve kapkaç gibi suçlarda çalınan cep telefonlarının satıldığı ve İMEİ’lerinin değiştirildiği Aksaray’daki iş merkezine operasyon düzenledi. Polisin girdiği 40 iş yerinde yapılan aramalarda, 212 adet kayıtsız ve çakma İMEİ numaralı cep telefonu, 8 adet çalıntı cep telefonu ve çok sayıda kopyalama programı bulunan bilgisayar ve tablet ile flash bellek ele geçirildi.

Fatih Asayiş Büro Amirliği polisleri, hırsızlık, gasp ve kapkaç gibi suçlarda çalınan cep telefonlarının satıldığı ve İMEİ’lerinin değiştirildiği Aksaray’daki iş merkezine operasyon düzenledi. Polisin girdiği 40 iş yerinde yapılan aramalarda, 212 adet kayıtsız ve çakma İMEİ numaralı cep telefonu, 8 adet çalıntı cep telefonu ve çok sayıda kopyalama programı bulunan bilgisayar ve tablet ile flash bellek ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, megakentte gerçekleşen kapkaç, hırsızlık ve gasp olaylarında çalınan cep telefonlarının Aksaray’da bulunan biri iş merkezindeki telefonculara satıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine fiziki takip başlatan Fatih polisi, çalışmaların tamamlanmasının ardından çalıntı telefonları satın alan ve yasa dışı yollarla İMEİ numaralarını değiştiren veya farklı yazılımlarla şifrelerini kırdıkları telefonları ikinci el olarak piyasaya süren iş yerlerine yönelik operasyon için düğmeye bastı.

212 adet kayıtsız telefon ile çalıntı telefonlar bulundu

İş merkezine baskın düzenleyen Fatih Asayiş Büro Amirliği polisleri, çoğunluğunu yabancı uyrukluların işlettiği ve telefon alım-satım ve tamir adı altında faaliyet gösteren ve şifresi kırılmayan çalıntı telefonların parçalarını tamirde kullanan 28 iş yerinde arama yaptı. Polis kapalı olan 12 iş yerini ise çilingir ile açtırarak aradı. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 212 adet kayıtsız ve çakma İMEİ numaralı cep telefonu, 8 adet çalıntı cep telefonu, 15 adet kopyalama programı bulunan dizüstü ve tablet bilgisayar, 8 adet kopyalama programı bulunan flash bellek ve çok sayıda çalıntı telefonu kılıfı, ekran filmi ile şarj kablosu ele geçirdi.

İş yeri sahiplerine adli işlem yapıldı

Aramaların ardından ele geçirilenlere el konulurken, çok sayıda iş yeri sahibine “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “5809 Sayılı Haberleşme Kanununa Muhalefet”, “Çalıntı Cep Telefonu Bulundurmak” ve “Ruhsatsız Faaliyet” suçlarından işlem yapıldı. Operasyon anı ve yapılan aramalar ise kameralara yansıdı.