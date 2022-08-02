İstanbul polisi, suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 adrese baskın düzenledi. Bağcılar’da, silahlar dağıtıma çıkarken 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Kadıköy’de silah atölyesine çevrilen evde uzun namlulu silahlar ele geçirilirken kendisine polis süsü veren şüphelinin aracında çakar tertibatı ve meclis kartı bulundu. Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul polisi, suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 adrese baskın düzenledi. Bağcılar’da, silahlar dağıtıma çıkarken 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Kadıköy’de silah atölyesine çevrilen evde uzun namlulu silahlar ele geçirilirken kendisine polis süsü veren şüphelinin aracında çakar tertibatı ve meclis kartı bulundu. Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, “Silah Kaçakçılığı ve Ticareti” yapan şahıslara yönelik, suç örgütlerine silah temin eden şahısların ve aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde İstanbul’da faaliyet gösteren şebekenin faaliyetleri tespit edilerek belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Silahlar dağıtıma çıkarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz tarihinde Bağcılar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; suç örgütlerine ruhsatsız tabanca temin eden şüpheliler M.Y. ve E.B. tespit edildi. E.B. isimli şahsın kuryeliğini yaptığı, M.Y. isimli şahsın dağıtımını yapmak üzere silahları teslim aldığı esnada şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda, 68 adet kuru sıkıdan ateşli silaha çevrilmiş seri atış yapabilme özelliğine sahip ruhsatsız otomatik tabanca ve 68 adet şarjör ele geçirildi.

Çakar tertibatı ve meclis kartı bulundu

Kadıköy ilçesinde 29 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonda ise suç örgütlerine uzun namlulu otomatik tüfek temin ettiği tespit edilen C.C. isimli şahıs yakalandı. Yurtdışından getirdiği parçaları birleştirerek silah imal ettiği öğrenilen şüphelinin ikametinde ve aracında aramalar yapıldı. Kendisine polis süsü verdiği öğrenilen şüphelinin aracında çakar tertibatı ve meclis kartı bulundu.

Evini silah atölyesine çevirmiş

Şüphelinin silah atölyesine çevirdiği ikametinde yapılan aramalarda; 5 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 1 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, bin 658 adet Fişek, 2 bin 500 adet av tüfeği fişeği, 2 adet balistik yelek, 4 adet hücum yeleği, 1 adet seyyar tepe lambası ve siren tertibatı, susturucu, dürbün, kabza, lazer, şarjör gibi ekipmanlar ve silah yapımında kullanılan çok sayıda parça ele geçirildi.

Şüpheliler cezaevine gönderildi

Konu ile ilgili yakalanan M.Y, E.B. ve C.C. isimli 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Konu ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.