İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yıllarca kaçak estetik merkezi işleten ve yakalanmamak için iş yerine tabela asmayan Iraklı sahte estetisyen yakalandı. Gözaltına alınan sahte estetisyen sınır dışı edilirken, iş yeri de mühürlendi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yıllarca kaçak estetik merkezi işleten ve yakalanmamak için iş yerine tabela asmayan Iraklı sahte estetisyen yakalandı. Gözaltına alınan sahte estetisyen sınır dışı edilirken, iş yeri de mühürlendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tarafından ruhsatsız iş yerlerinin tespit edilmesine yönelik başlatılan çalışmada inanılmaz bir olay gerçekleşti. Ekiplerin çalışma yaptığı sırada Hamalbaşı Caddesi’ndeki bir binanın önünde yoğunluk olduğu fark edildi. 2. katta bir estetik merkezi olduğunu anlayan ekipler, işyeri ait herhangi bir levha olmaması nedeniyle şüpheye kapıldı. İçeri giren ekipler, iş yerinin kaçak olduğunu belirledi. Botoks, yağ aldırma ve yüz gerdirme gibi işlemlerin yapıldığı estetik merkezinin Iraklı sahibi Qasım Saleh Jadaa’nın diplomasının da olmadığı belirlendi. İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleriyle sahte estetik merkezine operasyon düzenleyen ekipler, içerideki çok sayıdaki sedye, tıbbi cihaz ve ilaca el koydu. Meslek yeterlilik belgesi de olmadığı belirlenen Jadaa’nın Türkiye’de oturma izni olmadığı da tespit edildi. İş yeri mühürlenirken, gözaltına alınan sahte doktorun sınır dışı edildiği öğrenildi.