Karaköy’de sabaha karşı bir otele giren şahıs, resepsiyonda kimsenin olmamasını fırsat bilerek lobideki dizüstü bilgisayarını kaşla göz arasında faresiyle birlikte çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri hırsızı Taksim’de yakaladı.

Karaköy’de sabaha karşı bir otele giren şahıs, resepsiyonda kimsenin olmamasını fırsat bilerek lobideki dizüstü bilgisayarını kaşla göz arasında faresiyle birlikte çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri hırsızı Taksim’de yakaladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah karşı bir şahıs semtte bulunan bir otele girdi. Koridorda bir süre yürüyen şahıs, lobiye geldiğinde resesyonunda kimsenin olmadığını gördü.

Lobideki bilgisayarı faresiyle birlikte çaldı

Bir süre etrafı kolaçan eden şahıs, ardından masada duran dizüstü bilgisayarının şarj aletini çıkartan şahıs, kaşla göz arasında faresiyle birlikte çalarak kaçtı. Olayın ardından resepsiyona geri dönen çalışan, bilgisayarı yerinde göremeyince kamera görüntülerini inceledi. Bilgisayarın çalındığını gören çalışan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Hırsız, Beyoğlu Asayiş polisinden kaçamadı

İhbar üzerine çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şahsın eşkalini belirledi. Kameraları tek tek inceleyen polis, şahsın emniyette benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Coşkun E. olduğunu tespit etti. Bilgisayarla birlikte Taksim’e geldiğini belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, hırsızı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Coşkun E.’ye ifadesinin alınmasının ardından “işyeri ve kurumdan hırsızlık” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.