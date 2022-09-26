Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ev sahipliğinde yarın İstanbul’da Şiddet ve Medya Çalıştayı düzenlenecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ev sahipliğinde yarın İstanbul’da Şiddet ve Medya Çalıştayı düzenlenecek.

RTÜK, yarın önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapacak. İstanbul’da düzenlenecek olan Şiddet ve Medya Çalıştayı’nda şiddet konusu ve şiddetin medyada işleniş biçimi ele alınacak. Kadınlara, çocuklara, dezavantajlı gruplara, sağlık çalışanlarına şiddet başta olmak üzere toplumsal şiddet detaylarıyla irdelenecek. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlarının katılımlarının beklendiği buluşmada ilgili kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri de hazır bulunacak. Basın ve yayıncılık meslek örgütlerinin temsilcilerinin yer alacağı çalıştayda medyanın üst düzey yöneticileri dinlenecek.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in açılış konuşmasını yapacağı çalıştayda Üst Kurul uzmanları “Şiddet ve Medya” konulu bir sunum gerçekleştirecek. Medya yöneticilerine şiddetin medyada işleniş biçimine ilişkin çeşitli uyarı ve önerilerin yapılacağı “Şiddet ve Medya Çalıştayı”nda medya kuruluşlarının yöneticileri de konu hakkındaki görüşlerini aktaracak.