İstanbul’da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Arnavutköy Sahili serinlemek isteyen ve kendini denize atanlarla doldu.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte İstanbullular sahillere akın etti. Sıcaktan bunalıp soluğu Arnavutköy Sahili’nde alan bazı vatandaşlar balık tuttu, bazıları gölgelik alanları tercih etti, bazıları ise serinlemek için kendini denize bıraktı.

‘’Sıcak havalardan kaçtığımızda buranın serin sularına atıyoruz kendimizi’’

Kadıköy’de yaşadığını ve ailecek sahile geldiğini söyleyen Gökhan Yıldız, ‘’Serinlemek için buraya geliyoruz. Sıcak havalardan kaçtığımızda buranın serin sularına atıyoruz kendimizi. Ailecek geliyoruz, küçük çocuğum da geldi, suyun içinde. En güzel serinleme yeri’’ şeklinde konuştu. Daha sonra Yıldız’ın denizden yeni çıkan oğlu da serinlediğini ve suyun güzel olduğunu söyledi, ardından tekrar suya atlayarak eğlencenin tadını çıkardı.