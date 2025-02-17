İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Beylikdüzü Sanat Buluşmaları Satır Arası Sohbetleri’nin ilk konuğu oyuncu ve yazar Ercan Kesal oldu. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen söyleşideIvoAndric’in “Drima Köprüsü” romanının hayatını değiştirdiğini söyleyenünlü oyuncu Avanos’ta geçen çocukluğunu, edebiyat sevgisini ve sinema macerasını izleyicilerle paylaştı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin sanatın her alanında kendisini ispatlamış isimleri sanatseverlerle buluşturacağı Sanat Buluşmaları’nın ilk konuğu Ercan Kesal oldu.Ünlü oyuncu ve yazar Ercan Kesal, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenenSatır Arası Sohbetleri’nde sevenleriyle buluştu.

‘BENİ EMİR KUSTURİCA’YLAAVANOS’LU ÇİFTÇİ BABAM TANIŞTIRDI’

Kesal, Avanos’un bir köyünden şöhrete uzanan yolculuğunu anlattı. Erken yaşlarda kitaplarla kurduğu ilişki sayesinde önce kurmacayla, sonra da sinemayla tanıştığını açıklayan ünlü oyuncu, edebiyata duyduğu ilgiyi ve sevgiyi vurguladı: “Kasabada başta çiftçilik yapan, sonra gazozculuğa merak saran esnaf bir adamın dördüncü oğluyum. 1965’te ilkokulu bitirmiştim, rahmetli babamdan bir kitap istemiştim, o da bana iş için gittiği Kayseri’den IvoAndric’inDrima Köprüsü kitabını getirmişti. Aradan 40 yıl geçti. Bir gün ünlü yönetmen Emir Kusturica’nın evine davetliydim. Kapıdan çıkarken Kusturica bana aynı kitabı hediye etti. Meğer babam 40 yıl sonra nerede olacağımın yolunu çizmiş…”

“NAZIM’IN DEDİĞİ GİBİ, EN BÜYÜK SANAT YAŞAMA SANATI”

Sözlerine “ama iyi bir hikaye anlatmak için iyi bir hikayenizin olması lazım” diyerek devam eden Kesal, en büyük hayranı olduğunu belirttiği romancı Kemal Tahir’den ve şair Nazım Hikmet’ten örnekler verdi: “Mesela Kemal Tahir’in eşi Fatma’ya mektupları vardır. Orada Fatma hanım hapisteki kocasına çok dert yakınır. Kemal Tahir ise onu şöyle teselli eder:‘Sen bize niye üzülüyorsun ki, hikâyesi olmayanlara üzül. Biz başımıza gelenleri masal yapmasını bilen insanlarız.’Yani ancak böyle üstesinden gelebiliriz. Zulme karşı çıkmanın yolu, masallaştırmasını bilmektir. Bu konuşmanın başlığını da aslında şöyle atabilirim:‘hayatın kendisi aslında bir sanattır’. Yani aslında biz yaşamak sanatı adı verilen bir sanatı icra etmeye çalışıyoruz. Nazım’ın cümlesi bu yüzden çok kıymetli, en büyük sanat yaşama sanatıdır.”

BEYLİKDÜZÜSANAT BULUŞMALARI ÜNLÜ İSİMLERLE DEVAM EDECEK

Sanatın farklı dallarından ünlü ve başarılı isimlerin ağırlanacağı Beylikdüzü Sanat Buluşmaları yılsonuna kadar devam edecek. Buluşmalara izleyici olarak katılmak isteyen vatandaşlar Beylikdüzü Belediyesi’nin web sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından ayrıntılı bilgi ve etkinlik takvimine ulaşabilirler.