İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’un 2023 yılında başlattığı Spor İstanbul Yüzme Yarışları’nın beşincisi yapıldı. 271 yüzücü şampiyonluğa kulaç attı.İSTANBUL (İGFA) - 5. Spor İstanbul Yüzme Yarışları’nda 25-90 yaş aralığında olmak üzere toplam 12 ayrı yaş grubunda yarışıldı.

Kadın ve erkek kategorilerinde yapılan ve yüzücülerin bayrak yarışları dışında en fazla iki branşta yarışmasına izin verilen etkinlikte Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) hakemleri de görev aldı.

Yüzme yarışı geçit töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Yarışlardan önce bir konuşma yapan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, yüzme branşına artan ilgiden ötürü duyduğu sevinci dile getirdi. Onur, “Spor İstanbul Yüzme Yarışları’na 2023’ün Aralık ayında başladık ve bugün bu yarışların beşincisi için buradayız. Bu yarışların ana amacı yüzmeyi seven ya da hayatına yüzmeyi katmak isteyen İstanbulluların sayısının artmasını sağlayabilmek. Kayıt sayısının her yarışta arttığını görmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

9 KATEGORİDE MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Onur’un konuşmasının ardından İBB Spor İstanbul bünyesindeki tesislerden yüzücülerin katılımıyla yapılan yarışlara geçildi.

Kadınlar ve erkeklerde sırasıyla 50 metre kelebek, 100 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 100 metre sırtüstü, 4x50 metre serbest bayrak, 100 metre kurbağalama, 50 metre sırtüstü, 50 metre serbest ve 4x50 metre karışık bayrak yarışları yapıldı.

Keyifli mücadelelere sahne olan organizasyonda dereceye giren yüzücülere madalyaları takdim edildi. İBB Spor İstanbul’un üyelerine yarışabilecekleri bir alan yaratarak yarış kültürlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği yüzme yarışları, yıl içinde de devam edecek.