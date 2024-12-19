İstanbul’da 182 sahte plaka ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin motosikletli suç gruplarına plaka temin ettiği de öğrenildi.

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalıntı araç ve motosikletlerde kullanılan sahte plaka üreten Gaziosmanpaşa ve Bağcılar’daki 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Hasan Ayar (25), Hüseyin Kızılkaya (23) ve Semih Kızılkaya (22) gözaltına alındı. Aramalarda; toplam 182 plaka, 1 plaka basım makinası, 3 plaka kalıbı, 512 adet harf ve rakamlardan oluşan kalıp malzemesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin son dönemde ortaya çıkan motosikletli suç guruplarına plaka sağladıkları da öğrenildi.

Kaynak: iha