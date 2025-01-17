İstanbul’da can güvenliğini doğrudan tehdit eden ve son aylarda artış gösteren sahte-kaçak alkol tüketimi ve satışıyla etkin mücadele konusunda İstanbul Valiliği bir dizi ilave tedbirleri hayata geçirdi. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulurken, Valiliğin yeni genelgeleri ile birlikte artan denetim ve operasyonlarda 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana 29 ton sahte alkole el konuldu. Sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin işyeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği sahte-kaçak alkol tüketimi ve satışıyla etkin mücadelede yeni tedbirler aldı.

Konuyla ilgili kurumlar ve kolluk güçleri ile etkili ve kararlı mücadeleyi gece gündüz sürdürülüyor.

İstanbul Valiliği olarak sahte- kaçak alkolün satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla; 10 Ekim 2024 tarihli Valiliğimiz genelgesine alınan yeni kararlar eklendi.

MEVCUT GENELGELER İLAVE TEDBİRLERLE GÜNCELLENDİ

Buna göre alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren işletmenin tamamını görebilecek şekilde 7/24 yüksek çözünürlükte kayıt yapabilecek kamera sistemi kurulması ve kayıtların 30 gün süreyle kayıt altında tutma zorunluluğu getirildi.

Ayrıca 10 Ocak 2024 tarihli Valilik Genelgesiyle kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülkî İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alındı.

Mevcut genelgelere ilaveten İstanbul ilçelerinde de İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapmaları konusunda Kaymakamlıklarımız yazılı olarak talimatlandırıldı.

DENETİM EKİPLERİ SAHADA HIZ KESMİYOR

Denetim ekiplerinin İstanbul genelinde sürdürdüğü sahte – kaçak alkol kullanımı ve satışıyla ilgili etkin ve kararlı mücadelesi kapsamında; piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Kasten Adam Öldürme” suçundan tutuklandığı, 8’inin işlemlerine devam ettiği gözaltına alınan 3 kişinin ise serbest bırakıldığı kaydedildi.

1 Ocak 2025 tarihinden bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulurken, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin işyeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldığı kaydedildi. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şüpheli görülen durumlar hakkındaki ihbarların 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılması istendi.