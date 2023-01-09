İstanbul’da kaçak yollarla cinsel içerikli ürün ve ilaç üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değerleri yaklaşık 5 milyon TL olan sahte ürün ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da kaçak yollarla cinsel içerikli ürün ve ilaç üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değerleri yaklaşık 5 milyon TL olan sahte ürün ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Eyüpsultan’da kaçak yollarla cinsel içerikli ürün imal edildiği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler merdiven altı diye tabir edilen insan sağlığına zararlı ilaç üretimi yapılan imalathane ve ilaçların saklandığı depoda yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Fatih’te bulunan bir depo ile Eyüpsultan’da bulunan bir imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde yüz binlerce kaçak yollarla üretilmiş cinsel güç arttırıcı ürün ve bu ürünlerin yapımında kullanılan makineler ele geçirildi. Piyasa değerleri yaklaşık 5 milyon TL olan ürün ve makinelere el konuldu. İmalathane sahibi İ.T. gözaltına alındı.