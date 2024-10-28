İstanbul’da sahne alan nostalji müziğin kraliçesi Muazzez Ersoy hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Elbisesiyle de göz kamaştıran Ersoy; Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses gibi arabeskin önde gelen isimlerine ait okuduğu eserlerle geceye damgasını vurdu.

Sevenleriyle olan özlemine İstanbul sahnesinde son veren Ersoy, geceye sesi ve performansı ile olduğu kadar şıklığı ile de damgasını vurdu. Baştan sona ışıltılı taşlarla işlenmiş özel tasarım saçaklı elbisesi, uyumlu ve zarif makyajı Ersoy, sevenlerinden tam not aldı. İlk kez sahne aldığı mekanı sevenleriyle tıka basa dolduran usta sanatçıyı izleyenler arasında yurt dışından ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayranları da vardı. Türk Sanat Müziğinin en nadide eserleriyle herkesi mest eden Muazzez Ersoy aynı zamanda arabesk eserlerde seslendirdi. Ünlü sanatçı; Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses gibi arabeskin önde gelen isimlerine ait okuduğu eserlerle misafirlerine tadı damaklarda kalan bir müzik şöleni yaşattı. Hatıran Yeter, Batsın Bu Dünya, Gülüm Benim, Seni Yazdım Kalbime gibi efsane şarkılarla tüm sevenlerini arabeske doyurdu. Ustalara selam niteliğindeki anların ardından Ersoy, "Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses gibi isimler bu ülkeye tekrar gelmeyecek. Ustalarımızın yeri Türk müziğinde her zaman ayrıdır, onlar bizim değerlilerimizdir" dedi.