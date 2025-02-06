İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

İstanbul’da dün başlayan kar yağışı bugün de sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası’nın ilçelerinden olan Kartal’ın yüksek kesimlerinde de sabah saatlerinde kar yağışı kendini gösterdi. İşe gitmek için yollara çıkan vatandaşlar yağan karın altında yürüdü.