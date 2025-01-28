Galataport İstanbul, öncü yoga stüdyosu Cihangir Yoga ile hayata geçirdiği “Rıhtımda Yoga” serisini sömestirde “Ebeveyn & Çocuk Yogası”na uyarlamaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Galataport İstanbul, “Rıhtımda Yoga” adlı kolektif aktivite serisini 2 Şubat Pazar günü Paket Postanesi’nde gerçekleştirecek.

2 Şubat Pazar 08:00-09:00 saatleri arasındaki etkinliğe, 5-13 yaş aralığındaki çocuklar ebeveynleriyle katılabilecek.

Türkiye'de sendikalı oranı yükseldi Türkiye'de sendikalı oranı yükseldi

Yoga eğitmeni Meltem Fakabasmaz’ın liderliğinde planlanan seansta, kişilere bütünsel bir rahatlama deneyimi sunmanın yanı sıra çocuklar ile ebeveynler arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi de hedeflendi.

Kaynak: igf