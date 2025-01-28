Galataport İstanbul, öncü yoga stüdyosu Cihangir Yoga ile hayata geçirdiği “Rıhtımda Yoga” serisini sömestirde “Ebeveyn & Çocuk Yogası”na uyarlamaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Galataport İstanbul, “Rıhtımda Yoga” adlı kolektif aktivite serisini 2 Şubat Pazar günü Paket Postanesi’nde gerçekleştirecek.

2 Şubat Pazar 08:00-09:00 saatleri arasındaki etkinliğe, 5-13 yaş aralığındaki çocuklar ebeveynleriyle katılabilecek.

Yoga eğitmeni Meltem Fakabasmaz’ın liderliğinde planlanan seansta, kişilere bütünsel bir rahatlama deneyimi sunmanın yanı sıra çocuklar ile ebeveynler arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi de hedeflendi.