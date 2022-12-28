Beyoğlu’nda gece yarısı uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir sürücüye “dur” ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayarak kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Ara sokakta sıkıştırılarak yakalanan şahsın üstünde tabanca ele geçirildi. Şahsın yakalandığı hareketli anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu’nda gece yarısı uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir sürücüye “dur” ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayarak kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Ara sokakta sıkıştırılarak yakalanan şahsın üstünde tabanca ele geçirildi. Şahsın yakalandığı hareketli anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri gece yarısı cadde üzerinde uygulama yapmaya başladı. O esnada polis, şüphelendikleri bir sürücüye “dur” ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayarak kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Semtin ara sokaklarında süren kovalamaca sonucunda şüpheli sürücü, polis ekipleri tarafından sıkıştırılarak yakalandı.

Hareketli anlar kamerada

Polise mukavemet eden B.B. etkisiz hale getirilirken, üst aramasında ise tabanda, şarjör ve 9 adet mermi ele geçirildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Aramaların ardından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapılan B.B. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.