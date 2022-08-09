Zeytiburnu’nda narkotik polisi, metroda yakaladığı torbacının üstünde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Polis şahsın evine aramaya geldiği esnada karşılaştığı akrabası kaçınca kovalamaca yaşandı. Polisi sol gözüne yumruk atarak yaralayan şahıs etkisiz hale getirilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Şahsın terör örgütü üyeliğinden emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı.

Zeytiburnu’nda narkotik polisi, metroda yakaladığı torbacının üstünde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Polis şahsın evine aramaya geldiği esnada karşılaştığı akrabası kaçınca kovalamaca yaşandı. Polisi sol gözüne yumruk atarak yaralayan şahıs etkisiz hale getirilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Şahsın terör örgütü üyeliğinden emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri torbacı Yücel A.’yı (40) metroda yakaladı. Şahsın üst aramasını yapan polis, satışa hazır 3 parça Hint keneviri parçacıkları ele geçirdi. Bunun üzerine narkotik polisi, şahsın evinde arama yapmak için harekete geçti.

Polisi sol gözüne yumruk atıp yaraladı

Ekipler binaya gireceği esnada yakalanan şahsın akrabası Ramazan A. (24), polisi görüp kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymayan şahıslar polis arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Boğuşma ve arbede esnasında Ramazan A., polis memuru G.K.’nın (33) sol gözüne yumruk attı. Ortalığın bir anda karıştığı olay sonrası diğer memurların da müdahalesiyle saldırgan Ramazan A., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Terör örgütü üyeliğinden kaydı çıktı

Olayın ardından polis otosuna bindirilen Ramazan A., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapılan Ramazan A.’nın “PKK-KCK terör örgütüne üye olmak” suçundan emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınan şahıs, “görevli memura mukavemet” suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Evinden de uyuşturucu çıkan torbacı tutuklandı

Öte yandan metroda yakalanan torbacı Yücel A.’nın evinde de arama yapan narkotik polisi, çeşitle yerlere gizlenmiş yaklaşık 210 gram Hint keneviri parçacıkları ele geçirdi. Ayrıca şahsın cep telefonuna ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 800 liraya da el konuldu. Aramaların ardından emniyete götürülen Yücel A., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.