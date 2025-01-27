Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde çalışan doktor Emrah Ergün, sosyal medya hesabından hastanesiyle ilgili iddialarda bulundu. Sağlık Bakanlığı’nın ’Sağlıklı Çözüm’ isimli sosyal medya hesabından ise iddiaların İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından incelendiği bilgisi paylaşılırken hastanenin yazılı açıklamasında iddiaların gerçek dışı olduğu ve hukuki süreç başlatıldığı aktarıldı.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde çalışan doktor Emrah Ergün, edinilen bilgiye göre, kendi sosyal medya hesabından ‘Bu bir suç duyurusudur, yeni doğanlara yapılanın çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor’ ifadeleriyle sosyal medyaya video çekilmesi amacıyla gebelerin erken doğuma alındığına ve böbrek yetmezliği ile diyaliz süreçlerine yönelik iddialarda bulundu. İddiaların ardından Sağlık Bakanlığı’na bağlı ’Sağlıklı Çözüm’ isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sosyal medyada bir özel sağlık kuruluşunda görevli hekimin iddialarını da içeren konu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle incelenmektedir. Konuyla ilgili idari ve hukuki süreçler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

“İddiaların tamamı gerçek dışıdır, hukuki süreç başlatılmıştır”

Öte yandan, iddialara karşı hastanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “33 yıldır sizlerin güveni ve desteğiyle, uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmaktayız. JCI ve TEMOS gibi dünyanın en saygın akreditasyon kuruluşları tarafından onaylanmış kalite standartlarımız, her bir hastamıza verdiğimiz değerin göstergesidir. Hastanemiz hakkında sosyal medyada yer alan iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Her türlü tıbbi işlemimiz, hasta güvenliği odaklı protokoller çerçevesinde, denetime açık şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu asılsız iddiaları ortaya atanlar ve yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Binlerce hastamızın sağlığını emanet ettiği kurumumuzun itibarını korumak için gereken tüm yasal haklarımızı kullanacağız. 33 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da en yüksek etik ve tıbbi standartlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.